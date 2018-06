Defesa Civil faz vistoria em prédios vizinhos a viaduto que desabou

BELO HORIZONTE - Técnicos da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdec) de Belo Horizonte vão fazer nesta sexta-feira, 11, nova vistoria nos imóveis vizinhos ao Viaduto Guararapes, que desabou na semana passada. O objetivo é verificar a necessidade de retirada de moradores do local para a demolição de parte da estrutura que foi preservada para a realização de perícia da Polícia Civil.

Vistorias já realizadas no Conjunto Antares descartaram a possibilidade de os prédios ruírem. Mas, segundo o coordenador de operações da Comdec, coronel Waldir Figueiredo, serão adotadas "todas as ações que forem necessárias para garantir a segurança das pessoas", tanto das que trabalham na recuperação da pista da Avenida Pedro I destruída pelo desabamento do viaduto, ocorrido na quinta-feira, 3, quanto daquelas que moram ao lado da obra.

A maior parte da estrutura já foi demolida e retirada da pista, mas outra foi preservada por ordem da Justiça para que sejam realizadas análises por peritos da Polícia Civil para tentar confirmar a causa do desabamento que matou duas pessoas e feriu 23. A perícia vai verificar o pilar central do viaduto que teria afundado seis metros, mas é necessário que parte da estrutura seja demolida para a realização dos trabalhos.

Segundo o engenheiro Eduardo Pedersoli, da Comdec, ao contrário do que foi feito para a desobstrução da avenida, a demolição da parte restante do viaduto será feita com equipamento que usa "fio diamantado" para cortar a parte superior da estrutura, que deve ser retirada com um guincho. De acordo com o engenheiro, a técnica produz menos barulho e poeira ao "serrar os pedaços de concreto". A estratégia foi definida em reunião entre representantes da Comdec, da Polícia Civil, da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) e da Construtora Cowan, responsável pela obra que incluía o viaduto.