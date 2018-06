Defesa Civil fiscaliza carros alegóricos no sambódromo A Defesa Civil do município do Rio de Janeiro mantém um plantão com 40 agentes para fiscalização de carros alegóricos das escolas de samba que desfilam no sambódromo. Eles avaliam se as estruturas estão firmes e se a parte elétrica está em ordem. Eles percorrem todo o sambódromo, da concentração à apoteose. Até o momento tudo está em ordem, informou o coordenador do órgão, João Mariano.