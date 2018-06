Defesa Civil interdita 11 apartamentos em prédio atingido por incêndio no Rio

RIO - Técnicos da Defesa Civil interditaram, por tempo indeterminado, 11 apartamentos do prédio que pegou fogo na terça-feira na rua Haddock Lobo, na Tijuca, zona norte do Rio. Segundo os engenheiros, o incêndio não comprometeu a estrutura, mas serão necessárias obras nas partes hidráulica e elétrica de todos os apartamentos da coluna 4 (do 104 ao 114, já que o edifício conta com 11 andares).

As chamas tiveram início às 16h40 e só foram totalmente controladas por volta de 20h. Segundo os bombeiros, o prédio foi evacuado e ninguém sofreu queimaduras. Ao todo, 18 pessoas precisaram de atendimento médico dos bombeiros ou do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Alguns moradores ficaram intoxicados e outros tiveram crise nervosa. Todos foram liberados ainda ontem. Entre as vítimas, estavam uma mulher e seus dois bebês, gêmeos de dois meses.

Cerca de 80 bombeiros de quatro batalhões participaram dos trabalhos. Os militares ainda não sabem o que teria começado o incêndio, mas existe a suspeita de que uma televisão tenha explodido em um apartamento do 8º andar.

Segundo a Defesa Civil, o pátio do andar térreo também ficará isolado, pois pedaços de vidro ainda podem cair sobre o local. Depois que as obras de recuperação terminarem, os técnicos "retornarão ao local para nova avaliação e liberação dos apartamentos". Ainda de acordo com a Defesa Civil, apesar da interdição, os moradores poderão entrar nos apartamentos para retirar seus pertences.

Atualizada às 12h20