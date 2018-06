Defesa Civil reforça alerta de mais chuvas em Santa Catarina

A Defesa Civil de Santa Catarina alerta a população em relação à previsão do tempo divulgada pela Epagri/Ciram, que aponta para possibilidade de mais chuvas entre esta terça-feira, 9, e a quarta-feira, 10. De acordo com os meteorologistas, o deslocamento de um frente fria pelo Sul do Brasil deve provocar instabilidade no Estado, favorecendo a ocorrência de pancadas de chuvas de intensidade moderada e forte por alguns momentos e descargas elétricas. Veja também: Saiba como ajudar as vítimas das chuvas IML divulga lista de vítimas identificadas Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas O volume de chuva pode variar entre 30 a 60 mm, em média, nas regiões da Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e litoral norte. Também há risco de temporal e queda isolada de granizo. De acordo com o diretor da Defesa Civil catarinense, major Márcio Luiz Alves, o alerta é uma medida preventiva, para chamar a atenção da população para a possibilidade de mais deslizamentos e desastres na região. Também é uma ação de orientação para as instituições de segurança que devem ficar de prontidão no caso de emergência. No final da tarde desta segunda-feira, 8, a Defesa Civil do Estado registrou no município de Painel a ocorrência de queda de granizo, que danificou cerca de 30 residências e provou danos e prejuízos na área rural da cidade.