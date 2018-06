Defesa Civil vai manter 55 imóveis interditados na região Milton Nache, subprefeito da região de Pinheiros, divulgou nesta quarta-feira o balanço final das vistorias nos imóveis que ficam nas imediações do acidente da futura Estação Pinheiros da Linha 4-Amarela do Metrô. Dos 78 imóveis vistoriados pela Defesa Civil, 55 vão continuar interditados por tempo indeterminado. Desses, 14 estão localizados no extremo das ruas Gilberto Sabino, próximo à rua Sumidouro, e na rua Capri, próximo à Eugênio de Medeiros. Dos 55 imóveis interditados, segundo Nache, 13 estão condenados e três já foram demolidos. Ainda não foi definido se os outros dez imóveis vão ser demolidos, mas é certo que os moradores não vão poder voltar às casas. Toda a vistoria foi feita por engenheiros e técnicos da Defesa Civil de São Paulo.