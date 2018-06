Defesa Civil volta atrás e diz manter mobilização de ajuda às vítimas das chuvas

Julia Baptista, do estadão.com.br

SÃO PAULO - A Defesa Civil do Estado de Alagoas divulgou nota retificando a informação de que havia cancelado o recebimento de donativos para as vítimas das enchentes. A informação partiu equivocadamente, segundo a Defesa Civil, da assessoria de comunicação da corporação.

A Defesa Civil informou que mantém a mobilização na ajuda às famílias vitimadas pelas recentes chuvas e que galpões já foram locados para recebimento de donativos (prioritariamente colchões, roupa de cama, material de higiene pessoal, fraldas descartáveis, cestas básicas e água, material de limpeza). No momento, todas as cidades estão abastecidas de roupas e calçados. A Defesa Civil estadual e as prefeituras continuam preparadas para recebimento, acondicionamento e distribuição desses donativos.