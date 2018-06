Defesa de arcebispo acusado de ocultar pedofilia alega Alzheimer

SYDNEY - A defesa do arcebispo de Adelaide, Philip Wilson, 67 anos, o mais alto membro da Igreja Católica a ser processado por ocultação de crimes de pedofilia, afirmou que o prelado sofre de Mal de Alzheimer e tem "dificuldades cognitivas".

+++ Igreja cometeu 'erros enormes' sobre pedofilia, diz cardeal

O julgamento deveria ter sido iniciado na última terça-feira, 28, no Tribunal de Newcastle, no sudeste da Austrália, mas a Corte decidiu adiar a audiência para que um neuropsicólogo certifique se Wilson é capaz de entender o processo contra si.

+++ Acusado de pedofilia, ministro de Finanças do Vaticano chega à Austrália

A próxima sessão está marcada para a próxima quarta-feira, 6, mas, se o arcebispo for julgado incapaz, o caso só deve voltar a ser analisado em 2018. Recentemente, o prelado também colocou um marca-passo.

+++ GILLES LAPOUGE: Igreja da França discute escândalos de pedofilia

Segundo a acusação, Wilson recebeu, entre 2004 e 2006, informações de que um padre de Newcastle, James Fletcher, morto tempos depois, havia abusado sexualmente de um menino de 10 anos em 1971. A denúncia poderia levar à abertura de um processo contra o sacerdote, mas o arcebispo não informou à polícia.

Se condenado, Wilson pode pegar até dois anos de cadeia. De acordo com a defesa, as investigações comprovaram apenas que ele escutou as acusações de abuso, mas não que ele havia acreditado nelas. /ANSA