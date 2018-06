Defesa de Nenê Constantino entra com pedido de habeas corpus

A defesa do empresário Nenê Constantino, que é procurado pela polícia após ter sua prisão preventiva decretada, protocolou às 13h05 desta sexta-feira, 22, um pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A relatora do caso será a desembargadora Sandra De Santis, da 1ª Turma Criminal. Não há previsão de quando o pedido será julgado.

Veja também:

Dono da Gol é indiciado por homicídio

Pela 2ª vez, Constantino é acusado por homicídio

A acusação sobre Constantino é de ser o mandante do assassinato do líder comunitário Márcio Leonardo de Sousa Brito, executado com três tiros em outubro de 2001. Brito liderava um grupo de cerca de cem pessoas que ocupava o terreno em volta da garagem da viação Planeta, pertencente ao empresário, na cidade satélite de Taguatinga, a 25 quilômetros de Brasília.

Segundo investigações da polícia, João Alcides Miranda e Vanderlei Batista Silva, dois empregados de Constantino e indiciados como co-autores do crime, contrataram um pistoleiro goiano, até agora não capturado, para assassinar o líder como forma de intimidar os demais ocupantes da área. De acordo com a apuração policial, o empresário ainda ameaçou de morte o líder comunitário, que foi agredido e teve seu barraco incendiado.