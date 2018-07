Defesa de Vilma deve protocolar nomes de testemunhas A advogada de Vilma Martins Costa, Rosângela Magalhães, deve protocolar nesta terça-feira, no Fórum de Goiânia, o nome das testemunhas de defesa da acusada sobre o caso Roberta Jamily. De acordo com a advogada, serão apresentadas oito testemunhas de defesa, entre parentes e pessoas conhecidas da acusada, inclusive as filhas de Vilma, Cristiane Michele e Roberta Jamily. A audiência para os depoimentos das testemunhas de defesa deve acontecer após a audiência das 16 testemunhas de acusação, ainda sem data marcada, mas que deve ser definida pelo juiz Marcelo Fleury Curado, da 9ª Vara Criminal de Goiânia, ainda nesta semana. O interrogatório de Vilma Martins sobre o caso Roberta Jamily foi realizado na última quinta-feira, no 1º Tribunal do Júri do Fórum de Goiânia. Ela negou ser a mentora do sumiço de Aparecida Fernanda Ribeiro da Maternidade de Maio, em Goiânia, em 1979. Vilma Martins também é acusada do seqüestro de Pedro Braule Pinto, o ?Pedrinho?, da Maternidade Santa Lúcia, em Brasília, em 1986. Ela está presa na Casa de Prisão Provisória em Aparecida de Goiânia, região metropolitana da capital, desde o dia 12 de maio, onde deve permanecer até o julgamento dos habeas-corpus solicitados. As informações são da Rádio CBN.