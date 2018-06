Defesa diz que não há provas, apenas ilações O advogado de Leonardo Bandarra, Cezar Bitencourt, afirmou que a denúncia do Ministério Público Federal traz apenas ilações e disse não haver provas contra seu cliente. "A denúncia baseia-se em constatação fantasiosa e na versão do delator, que também é investigado", argumentou. "Estão destruindo a imagem de uma autoridade com serviços prestados baseado em ilações."