Defesa do casal pede habeas corpus a STF Os advogados de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá entraram ontem no Supremo Tribunal Federal (STF) com pedido de habeas corpus para soltá-los. Eles são acusados da morte de Isabella Nardoni. O casal já teve, liminarmente, pedidos de liberdade negados no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e na 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). O presidente do STF, Gilmar Mendes, deve decidir se concede ou não liminar para libertar o casal.