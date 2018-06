Defesa tentará anular processo contra Dr. Hélio

"Nosso trabalho com relação à Câmara de Campinas terminou ontem (quinta-feira)", afirmou o advogado Alberto Rollo, da equipe de defesa do prefeito. Rollo não quis confirmar a informação de bastidores sobre um pedido de anulação do processo. "Não jogamos a toalha. Mas não posso dizer qual vai ser a escalação do meu time ao técnico do time adversário", esquivou-se.

Na quinta-feira, a defesa apresentou requerimento pela suspensão dos trabalhos até a apuração de denúncia divulgada na véspera. Em gravação exibida pela filiada da TV Globo, o vereador pedetista Aurélio Cláudio conversa com o advogado Ricardo Marreti sobre um dinheiro que deveria ser pago pelo prefeito.

Em entrevista na Câmara ontem, Aurélio Cláudio negou que o diálogo fosse referência a compra de votos e alegou tratar-se de pagamento de dívida de campanha que nem chegou a ser feito.

"Foi um fato novo, fora dos autos, que gerou um forte impacto e alterou o voto de vereadores em prejuízo de alguém que nem pôde se defender", argumentou o vereador Sérgio Benassi (PC do B), da base do prefeito. Único a declarar abertamente o voto em favor de Dr. Hélio, Benassi considera que essa denúncia pode ter influência decisiva sobre o julgamento do impeachment.

Caso a cassação do prefeito seja aprovada e promulgada pela Câmara de Campinas, o pedetista deve deixar o cargo assim que a decisão for publicada no Diário Oficial do Município.