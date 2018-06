Deficiente visual é preso por estelionato no RJ

SÃO PAULO - A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu na manhã desta segunda-feira, 8, um deficiente visual suspeito de praticar estelionato em pelo menos nove estados brasileiros. Augusto José Paes da Silva, de 55 anos, estava foragido desde maio deste ano do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

De acordo com o delegado Antonio Furtado, titular da distrital, Augusto se passava por juiz ou desembargador e tentava extorquir comerciantes, empresários e pessoas influentes. Ele pedia dinheiro para ajudar um parente fictício que estaria passando por dificuldades financeiras. Ainda segundo o titular, o estelionatário dizia ser completamente cego, mas enxerga perfeitamente com uma das vistas, fato atestado por exames médicos.

Ele praticou o golpe nos estados do Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rondônia, São Paulo e pretendia fazer o mesmo no Rio de Janeiro, começando pela cidade de Volta Redonda.

O delegado ainda não sabe o montante que o estelionatário conseguiu obter com o crime, mas em um dos golpes, aplicado em Mato Grosso do Sul , ele conseguiu a quantia de R$1 mil.