Deficientes terão transporte gratuito para o sambódromo Os portadores de necessidades especiais terão transporte gratuito do metrô Tietê ao Parque Anhembi (ida e volta) e, internamente, do estacionamento próximo ao Palácio de Convenções até o local em que ocuparem no sambódromo. O transporte será feito por vans adaptadas para levar com segurança até duas cadeiras de rodas, além de cinco pessoas em bancos. Os carros estarão disponíveis na Rua Odilio Denys, ao lado do metrô Tietê (sentido Santana-Centro), a partir das 19 horas. O serviço será encerrado às 8 horas da manhã seguinte, para o trajeto inverso, com saída do próprio setor B, o serviço também é gratuito. Serão liberadas para todos os dias de desfile 6 mil vagas do estacionamento do Pavilhão de Exposições no valor de R$ 20. A entrada será feita pela rua Marechal Leitão de Carvalho, ao lado do Clube Espéria, pelos Portões 3, 4 e 5.