Delegação Palestina ganha área em Brasília O governo brasileiro fará doação de um terreno, em Brasília, para que nele seja construída, no Setor de Embaixadas Norte, a Delegação Especial Palestina, que desde 1993 funciona em uma casa no Lago Sul. A autorização de doação consta da Lei nº 12.231, sancionada pelo presidente Lula e publicada na edição de ontem do Diário Oficial da União. O Brasil mantém relações formais com a Palestina desde 1975 e reconhece a Autoridade Nacional Palestina desde que ela assinou acordos de paz com Israel, em 1994.