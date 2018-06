Delegacia da Polícia Civil foi alvo de disparos, em Santa Catarina

São Paulo, 3 - Suspeitos não identificados efetuaram uma série de disparos contra uma delegacia da Polícia Civil no bairro de Barreiros, na cidade catarinense de São José, por volta das 4h30 da madrugada desta terça-feira, 3. No total, foram 25 disparos.

A 2ªDP, localizada na rua Fúlvio Vieira da Rosa, contava com cinco agentes da polícia no plantão desta madrugada, um delegado e sua equipe, quando os disparos vieram de um carro ainda não identificado. Segundo um dos delegados responsáveis pela investigação do caso, Ilson da Silva, nenhum policial ficou ferido, mas uma viatura, assim como um outro veículo estacionado no local, foram atingidos, além de janelas quebradas e um computador danificado.

"Isso é um acontecimento esperado em qualquer delegacia, porque não podemos colocar portas de ferro e fechar a delegacia, nossas portas devem ficar abertas para atender o povo", afirmou o delegado Silva ao estadão.com.br.

A unidade já funciona normalmente e a Polícia Civil está investigando o caso e conta com 15 agentes na rua buscando identificar os autores dos disparos, conforme informações do delegado Silva. A assessoria de imprensa da Polícia Civil informa, também, que as imagens das câmeras de vídeo instaladas no local estão sendo avaliadas pela perícia e, os resultados desta análise podem ser divulgados ainda hoje.