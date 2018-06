Delegacia de Itu(SP) é invadida na hora do jogo do Brasil

Três adolescentes, detidos pela PM, invadiram, por volta das 17 horas de terça-feira, 15, o 4º Distrito Policial de Itu, no interior paulista, após arrombarem uma das janelas.

A delegacia, localizada na Rua Osasco com a Avenida da Paz Universal, no bairro de Cidade Nova, deveria estar aberta, mas, em razão do jogo da seleção brasileira, os policiais resolveram fechá-la para assistir à partida em outro local.

Aproveitando a pouca movimentação nas ruas da cidade, Michael, 17, William 16, e Michel, 14, estouraram a janela, entraram e separaram armas apreendidas pela polícia, cartuchos de vários calibres e um colete à prova de balas.

PMs da 5ª Companhia do 50º Batalhão do Interior (BPM/I), quando se aproximavam da delegacia, onde iriam registrar um caso de furto, no qual dois menores haviam sido detidos, flagraram o trio saindo do Distrito Policial.

Os adolescentes foram dominados e todo o material furtado foi recuperado. Os casos de furto foram registrados na mesma delegacia.