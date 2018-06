Delegacia onde mulher teve bolsa roubada é invadida

Solange Spigliatti, do estadão.com.br

A sede do 1º Distrito Policial de Salto, no interior de São Paulo, onde recentemente uma mulher teve a bolsa roubada enquanto realizava um boletim de ocorrência, foi arrombada nesta segunda-feira, 17.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o arrombamento foi notado por volta das 9 horas de hoje, quando um policial chegou para o trabalho.

O policial notou que a porta de vidro estava arrombada e os vidros quebrados. Ao entrar, percebeu que sua sala estava com as portas arrombadas, assim como na sala do delegado.

Apesar da bagunça, nada foi roubado, segundo a Secretaria. Peritos da Polícia Técnico-Científica vistoriaram a delegacia durante a manhã e colheram impressões digitais e tiraram fotos.

Segundo a polícia, vizinhos da delegacia não ouviram o arrombamento e câmeras de segurança de empresa ao lado não gravaram a ação. A delegacia funcionou normalmente nesta manhã, segundo a polícia. Ninguém foi preso.

Na semana passada, um mulher teve sua bolsa com R$ 13,5 mil roubada dentro da mesma delegacia. Segundo a vítima, dois escrivães que estavam no local viram tudo e não fizeram nada para impedir o roubo.