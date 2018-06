Delegacia para atendimento a idosos é inaugurada na Bahia A primeira delegacia especial de atendimento ao idoso do Norte e Nordeste brasileiros e a quinta do País foi inaugurada nesta segunda-feira, 31, em Salvador, com a proposta de atender reclamações e proteger os cidadãos a partir de 60 anos. A idéia partiu da direção da Casa dos Pensionistas e Aposentados da Bahia, que vinha reivindicando ao governo estadual uma atenção diferenciada para o idoso. "Não adianta tanta lei, se o Estado não criar condições para nos proteger da violência", disse o presidente da associação, Gilson Costa. A sede funciona em numa casa no bairro dos Barris e conta com uma linha de ônibus específica para atender à esperada grande demanda. O local foi adaptado com piso antiderrapante e corrimão para facilitar a locomoção dos idosos no estabelecimento, onde cerca de 50 profissionais prestarão atendimento. A delegada especial de atendimento ao Idoso, Márcia Telma Chaves, destacou que os policiais foram capacitados em um curso sobre a legislação de amparo à terceira idade, que incluiu o Estatuto do Idoso e os artigos do Código Penal específicos sobre o tema. Os casos de abandono dos idosos por parte da família, cada vez mais comuns em Salvador, também poderão ser denunciados à delegacia. A delegacia terá a incumbência restrita de apurar crimes previstos no Código Penal e no estatuto. Não estão entre as competências auxiliar no que se refere às informações sobre aposentadorias, por exemplo.