Delegacias de São Paulo e Rio são eleitas melhores do País Duas delegacias policiais de São Paulo e uma do Rio de Janeiro foram eleitas as melhores do País em atendimento ao público numa pesquisa realizada em seis unidades da federação pela organização não-governamental (ONG) Altus, que tem sede na Holanda. O 9º Distrito Policial, do Carandiru, o 30º Distrito, de Água Fria, ambas em São Paulo, e a 24ª Delegacia Policial, de Piedade, no Rio, foram as escolhidas. Foram analisados quesitos como orientação para a comunidade, condições materiais de trabalho, tratamento igualitário ao público, transparência e prestação de contas e condições de detenção. O 9º Distrito ficou ainda entre as cinco melhores delegacias do mundo. O estudo foi realizada em 2006, em 23 países da América Latina, África, Ásia e Europa, além dos Estados Unidos. Não foi avaliada a eficiência em resolução de crimes.