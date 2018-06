Delegado acusa milicianos de jogar bomba contra delegacia

Milicianos arremessaram na madrugada desta quarta-feira, 11, uma bomba caseira contra a 35ª Delegacia de Polícia, de Campo Grande, na zona oeste da capital fluminense. O ataque ocorreu por volta das 2 horas. O artefato destruiu a porta de vidro da entrada da unidade. Os estilhaços provocaram danos no imóvel e em uma viatura da corporação. As pessoas que estavam perto da porta conseguiram sair do local antes da explosão e ninguém ficou ferido. "Quatro pessoas participam diretamente do atentado", afirmou o delegado-titular da DP, Marcus Neves. O grupo teria usado dois carros. Até o início desta manhã, nenhum suspeito havia sido preso. Neves acredita que o objetivo do atentado é inibir as investigações da polícia contra os milicianos. Segundo ele, os envolvidos no ataque mantêm bases nas favelas Barbante, Carobinha e Vila Carioca.