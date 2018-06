Delegado atira em ladrão e evita roubo no Itaim O delegado-assistente Daniel Cohen evitou que o motorista de um Mercedes-Benz fosse assaltado ontem no cruzamento da Rua Bandeira Paulista com a Rua Pedroso Alvarenga, no Itaim-Bibi, zona sul. O motoboy Humberto Ricardo de Moraes tentava roubar o carro e não quis se entregar. O delegado tentou detê-lo, mas o criminoso apontou uma arma para o policial, que acabou dando um tiro de advertência e acertou o pé do bandido. O assaltante, foragido da Penitenciária de Hortolândia, foi preso. A vítima acelerou o carro e foi embora.