Delegado causa confusão em casa noturna no centro de SP Um delegado da Polícia Civil foi preso na manhã desta sexta-feira, 16, após se desentender com um encarregado da segurança da boate Love Story, na região central de São Paulo. Segundo testemunhas, o delegado teria agredido uma mulher que o acompanhava. No tumulto, um gerente da casa e um DJ também foram agredidos. A casa noturna fica em frente ao Edifício Copan, na Avenida Ipiranga. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o delegado, que é conhecido como Turco Loco, chegou à casa noturna usando uma viatura policial descaracterizada. Ele mantinha como refém o chefe da segurança do local e só o liberou após negociação com policiais do Garra. O delegado foi encaminhado para a Corregedoria da polícia.