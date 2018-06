Delegado da PF foi cúmplice de bombeiros

O delegado federal aposentado Paulo Sérgio Cardozo de Figueiredo, identificado ontem como o terceiro participante do assalto ao empresário M.A.S. - que a reportagem do Estado flagrou no dia 15 -, é foragido da Justiça desde 2004. Os outros dois assaltantes, os bombeiros Tito Lívio de Paiva Franco e Antônio Lázaro da Silva França, se entregaram no dia seguinte ao crime e continuam presos administrativamente pela corporação Em janeiro de 2004, Figueiredo foi condenado, com o agente da PF Delcir Pereira de Alvim e do empregado da Embratel Luiz Claudio Mendes dos Santos,pela 2ª Vara Criminal de São João de Meriti (Baixada Fluminense), por extorsão qualificada. O crime ocorreu em maio de 2001. Segundo relatório do desembargador Roberto de Souza Cortês, do Tribunal de Justiça do Rio, os policiais, alegando irregularidades fiscais em uma empresa, ameaçaram o dono, obrigando-o a entregar R$ 20 mil e a prometer mais R$ 10 mil. Em 30 de maio daquele ano, data da entrega da segunda parcela, o empresário conseguiu ajuda de policiais civis, que prenderam os federais em flagrante, em um bar. Não foi o único caso de extorsão de Figueiredo. Em 2002, o ex-gerente executivo do INSS Luiz Cláudio Giorno Gomes, acusado de fraudar a Previdência para beneficiar a então deputada federal Laura Carneiro, também se queixou do delegado federal aposentado. Segundo contou em depoimento à força-tarefa que investigava fraudes contra o INSS, o delegado aposentado teria ameaçado prendê-lo por conta das fraudes que cometera. Na ocasião, foi instaurado inquérito na PF, mas, até hoje, a investigação não apresentou resultados. Figueiredo era censor e foi promovido a delegado com a extinção da carreira. Aposentou-se em 1980, alegando esquizofrenia, e recebe vencimentos como delegado de primeira classe (cerca R$ 15 mil). Ele foi identificado pelo setor de inteligência da PF na segunda-feira. Sua foto foi reconhecida pela vítima. No mesmo dia, o Estado publicou reportagem mostrando que o Honda Civic, placas LMS 2200, de Salvador, usado pelos falsos policiais federais, foi comprado nas véspera do assalto, em Saquarema, na região dos Lagos. O comprador apresentou-se como delegado federal Francisco Alves. Agentes federais estiveram em Saquarema e confirmaram a história. Ontem, a procuradora da República Lilian Dore confirmou sua convicção de que o crime é da alçada federal. Ela entende que o uso indevido de símbolos de uma instituição federal é crime contra a fé pública. ''''O uso indevido pode levar a população a não mais crer nas instituições e isto merece ser punido, disse a procuradora. Depois deste convencimento, ela estudava o caso para, provavelmente ainda hoje, apresentar denúncia contra os três envolvidos e pedir as prisões temporárias.