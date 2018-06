Delegado da PF no Rio ganha cargo na Interpol Internacional

O delegado de Polícia Federal carioca Jorge Pontes, atual chefe da Interpol no Brasil, foi eleito na manhã desta quinta-feira, 15, membro do Board da Interpol Internacional, com sede em Lyon, na França. Pontes, de 48 anos - 23 deles na Polícia Federal -, terá dois anos de mandato e será o terceiro representante das Américas no comitê que dirige a instituição.

Já são do mesmo comitê o chefe da Polícia Montada do Canadá, William Elliott, e o chefe de Polícia da Argentina, Nestor Valleca. Ele foi eleito na 78.ª Assembleia da instituição, realizada em Cingapura, no sudeste da Ásia.