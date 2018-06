Delegado da Satiagraha vai chefiar retomada de US$ 3 bi Com a missão de trazer de volta os US$ 3 bilhões bloqueados no exterior a pedido do Brasil, o delegado Ricardo Andrade Saadi, da Polícia Federal, assume esta semana a Direção-Geral do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), do Ministério da Justiça. A fortuna, fruto de ações criminosas como sonegação e narcotráfico, é parte do que foi remetido ilegalmente em operações de lavagem de dinheiro.