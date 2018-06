Delegado do Pará causa indignação em audiência no Senado

O delegado geral do Pará, Raimundo Benassuly, causou indignação na platéia que assiste nesta terça-feira, 27, a audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado ao dizer que a jovem mantida presa na mesma cela com 20 detentos em Abaetetuba "tem certamente algum problema, uma debilidade mental, porque em nenhum momento manifestou sua menoridade penal". Benassuly é, na prática, o chefe da Polícia Civil do Pará. L. diz que apanhou da polícia e foi ameaçada Tratada como adulta, jovem foi presa 8 vezes e pode ter sofrido abuso desde julho Governo libera verba para cela feminina no PA MP investiga eleição de conselhos 30% das brasileiras sofrem violência O presidente da OAB, Cesar Brito, também presente à audiência, disse que a declaração de reflete "mostra a avaliação hipócrita de achar que se ela fosse maior de idade poderia estar naquela situação e ser violentada, como foi". A governadora do Pará, Ana Julia Carepa (PT), chegou de surpresa à audiência pública mas não ouviu a declaração do delegado geral. Ana Julia prometeu comentar a afirmação do delegado geral depois de se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto. Diante das perguntas insistentes, a governadora respondeu: "Isso não tem justificativa. Se alguém tentar justificar, é um absurdo".