Delegado do RJ é baleado dentro de casa O coordenador das Delegacias da Baixada, delegado Ricardo Martins, 56, foi baleado na noite dessa segunda-feira, em sua casa, em Irajá, na zona norte do Rio. O crime aconteceu por volta das 21h30. O delegado foi levado para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, também na zona norte, para a retirada de um projétil alojado em seu peito. De acordo com a Assessoria da Secretaria de Estado de Segurança Pública, Martins foi vítima de uma tentativa de assalto. O delegado teria trocado tiros com três bandidos, que fugiram, atingindo um deles. Martins foi ferido em três pontos: no peito, no fêmur esquerdo e na axila direita.