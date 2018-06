Delegado é indiciado por morte de refém no Rio Grande do Sul

SÃO PAULO - O delegado Leonel Carivali foi indiciado no caso que apura a morte de um agricultor paranaense sequestrado em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A Corregedoria Geral da Polícia Civil encaminhou o inquérito policial à 1º Vara Criminal da cidade, nesta sexta-feira, 20.

Lírio Persch, de 50 anos, foi baleado no dia 21 de dezembro do ano passado. Ele foi sequestrado após acompanhar o amigo Osmar Finkler em uma viagem de para comprar uma máquina agrícola oferecida em sites da internet. Eles deixaram o município de Quatro Pontes, no Paraná, e seguiram para o Rio Grande do Sul. Ao chegar no local indicado, os dois foram sequestrados pelos supostos vendedores, que passaram a exigir resgate das famílias. A segunda vítima mantida em cativeiro foi libertada.

O delegado foi indiciado por homicídio por erro de execução, pois a perícia constatou que o tiro que matou o agricultor partiu de uma arma da polícia. Ainda em dezembro, a Secretaria da Segurança Pública gaúcha afastou Carivali das investigações do caso.