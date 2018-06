Delegado é preso e acusado de corrupção O delegado Alexandre Gomes Nogueira foi preso em flagrante ontem, em Campinas, pela Corregedoria da Polícia Civil sob a acusação de pedir R$ 1 mil para investigar furtos de cheques de um empresário. Ele foi detido ao sair do escritório do empresário. Munição de uso restrito foi apreendida na casa do policial.