Delegado institui ''SAC'' no 4º DP

Se o policial de plantão for mal-humorado ou se a demora para registrar o boletim de ocorrência causar nervosismo, a vítima vai poder se queixar com o delegado titular do 4º Distrito Policial, na Consolação, João Gilberto Pacífico. O delegado instalou um banner na sala de espera com o número do seu telefone. A ideia é que a população reclame e sugira melhorias para o atendimento. "Queremos estreitar os laços e criar um relacionamento de amizade, além de um bom serviço", afirma Pacífico. Atualmente, a espera para registrar boletim de ocorrência leva de duas a três horas, principalmente porque só há nas delegacias um escrivão de plantão. "Um BO leva 40 minutos", diz. "Se chegarem dez pessoas, a espera é de três horas e isso gera queixa da população." Por dia, são elaborados cerca de 50 boletins de ocorrência. O problema, segundo o delegado, é que parte das vítimas acaba indo ao DP para registrar furtos, perdas de documentos e desaparecimento de pessoas, problemas que podem ser notificados pela delegacia eletrônica, na internet. Pacífico, que assumiu o distrito policial recentemente, diz ter recebido diversas reclamações sobre a demora no atendimento e serviço inadequado. Essa iniciativa, que começa hoje, segundo o delegado, faz parte de uma série de inovações no 4º DP. Ele pretende pregar nas paredes um aviso sobre como registrar queixas pela internet (www.policiacivil.sp.gov.br e www.ssp.sp.gov.br).