Delegado mata 2 homens que tentavam roubar carro Dois homens não-identificados que tentavam roubar um carro em Benfica, zona norte, foram mortos na noite desta quinta-feira pelo delegado Allan Turnowski, titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis. O policial ia para casa quando presenciou a tentativa de roubo do Polo do dentista Carlos Fabrício Gomes Dantas, de 29 anos. Depois do tiroteio, os criminosos, que portavam um revólver calibre 38 e uma pistola 765, foram levados para o Hospital Souza Aguiar, onde morreram. No Complexo da Maré, policiais do 22º Batalhão de Polícia Militar (Benfica) trocaram tiros com traficantes. Três criminosos não-identificados foram feridos e socorridos no Hospital Geral de Bonsucesso. Um deles teria participado, na noite desta quarta-feira, do assalto a um ônibus na Ilha do Governador, zona norte, no qual um major da PM foi assassinado.