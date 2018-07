Delegado morre baleado no Rio de Janeiro O delegado Adalberto Chagas foi morto na noite desta sexta-feira com um tiro na cabeça durante tiroteio na Estrada da Vista Chinesa, na Floresta da Tijuca. Segundo a assessoria da Polícia Civil, Chagas, que era Tttular da 6.ª Delegacia Policial em Cidade Nova, reagiu a um assalto. De acordo com a polícia, o delegado estava acompanhado de dois colegas e um amigo. O grupo iria para o Recreio dos Bandeirantes (zona oeste) e resolveu pegar um atalho para escapar de um congestionamento. Na Estrada da Vista Chinesa, a picape em que estavam foi fechada pelo carro dos bandidos e a troca de tiros começou. O policial Ricardo Wilker foi atingido nas costas e em uma das pernas e o outro, identificado apenas como Silva, teve apenas escoriações leves. Eles foram socorridos, mas o delegado chegou morto ao hospital. O chefe de Polícia Civil, Álvaro Lins, coordenou pessoalmente as buscas pelos bandidos.