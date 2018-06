Delegado procurado em operação da PF vai ser exonerado da prefeitura do Rio

RIO - A Secretaria Municipal de Operações Especiais (SEOP) informou nesta sexta-feira, 11, em nota, que vai exonerar o delegado Carlos Oliveira da função de subsecretário do órgão. Após reassumir o cargo há pouco mais de um mês, Oliveira é procurado pela Polícia Federal, que cumpre 45 mandados de prisão preventiva, em sua maioria contra policiais acusados de envolvimento com o tráfico.

Veja também:

Quatro PMs são presos vendendo armas e drogas a traficante no Rio

Convidado pelo prefeito Eduardo Paes para coordenar as operações do Choque de Ordem, ele ficou na função entre janeiro e abril de 2009, quando assumiu a subchefia de Polícia Civil, onde foi titular da Delegacia de Repressão às Armas e Explosivos (Drae), que era o órgão responsável pelo material bélico apreendido de diversas quadrilhas de traficantes.

Carlos Oliveira foi substituído pelo delegado Rodrigo Oliveira em outubro de 2010 e voltou à prefeitura este ano. "A SEOP vai acompanhar atentamente as investigações da Polícia Federal", informou a secretaria no comunicado.

Além disso, duas delegacias distritais - a 17ª Delegacia de Polícia de São Cristóvão e a 22ª da Penha, responsável por investigar o tráfico nas favelas do Complexo da Penha, - foram fechadas pela PF e pela Corregedoria da Polícia Civil.

O chefe de Polícia Civil Alan Turnowski foi chamado para prestar esclarecimentos. A Secretaria de Segurança e o Ministério Público do Rio de Janeiro trabalham em conjunto com a PF na ação, que conta com o suporte de 380 policiais federais, 200 homens das forças estaduais, dois helicópteros e quatro lanchas.