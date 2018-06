Delegado reage a assalto e mata rapaz O delegado José Roberto Plazio, de 55 anos, matou anteontem à noite Jéferson Ferreira da Silva, de 18, ao reagir a um assalto no Campo Limpo, zona sul de São Paulo. Plazio, plantonista do 37º DP, voltava para casa de carro quando foi abordado por Silva e outro rapaz, numa moto. O delegado diz que só reagiu porque Silva atirou. O tiro do assaltante atingiu o vidro do carro. Silva morreu no hospital. O comparsa fugiu de moto.