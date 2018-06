Delegado tem CNH apreendida após provocar acidente em Minas

SÃO PAULO - O delegado Robson de Souza Pais, da 4ª Delegacia Distrital Centro, em Belo Horizonte, teve sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) apreendida após provocar um acidente no fim da noite desta terça-feira, 5, no bairro de Ana Lúcia, em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Civil, o delegado foi autuado em flagrante por embriaguez e vai responder a processo administrativo. Logo após a colisão, que envolveu quatro veículos e uma motocicleta de um policial militar, que estava parada no local, o delegado se recusou a fazer teste do bafômetro e exame de sangue, para comprovar o consumo de álcool, no Instituto Médico legal (IML).

Além da carteira de motorista apreendida, o delegado foi multado em R$957,70, por embriaguez. O veículo Fiat Uno, carro descaracterizado da polícia civil, foi rebocado ao setor de transportes da corporação.