Delegados repudiam cobrança do Planalto e negam abuso Delegados federais criticaram a cobrança do Planalto sobre suposto abuso dos agentes por algemarem alvos da investigação. "Abuso é de quem rouba o dinheiro público", declarou o presidente do Sindicato dos Delegados da PF em São Paulo, Amaury Portugal. "O delegado tem de justificar ao juiz e a ninguém mais, muito menos ao governo."