DEM 'apanha' do PSDB e se cala, critica prefeita

As críticas foram parar no blog da prefeita, em um texto no qual ela se defende dos ataques dos deputados federais Jorge Tadeu Mudalen (DEM-SP) e ACM Neto (DEM-BA) sobre a sua saída do Democratas. No blog, escancara as referências ao PSDB e ao governador Geraldo Alckmin, que é nominalmente citado.

"Usaram o DEM para disputar governos e até Presidência e depois o trataram com desdém, insignificância e desprezo", disse a prefeita, numa clara referência ao PSDB. "Oferecem migalhas de espaços na governança e agem como se estivessem fazendo favor à sigla. Comigo isso acontecia com frequência."

Dárcy cita a recente crise com o PSDB, Alckmin e aliados dele em Ribeirão Preto, gota d'água para que ela deixasse o DEM e seguisse o mesmo caminho do padrinho político e prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (PSD). Para a prefeita, o governo cortou recursos de Ribeirão no período em que começa a corrida rumo a 2012. "Quem sabe agora, no PSD, o governo Alckmin me trate melhor." / GUSTAVO PORTO