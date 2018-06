DEM emperra votação da DRU na Câmara O governo não conseguiu votar ontem na Câmara a proposta prorrogando o mecanismo que livra 20% do Orçamento dos pagamentos obrigatórios, a chamada Desvinculação de Receitas da União (DRU), dificultando a aprovação do projeto até o fim do ano, quando esse sistema será extinto. Com menos de quatro meses para votar a proposta na Câmara e no Senado, o governo vai montar um esquema para garantir quórum nas sessões do plenário nas segundas e sextas-feiras e, com isso, contar os prazos necessários para a votação.