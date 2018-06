DEM faz convenção hoje e tenta estancar sangria de filiados O DEM homologa hoje o senador José Agripino Maia (RN) como seu novo presidente, em convenção nacional, ao mesmo tempo que o comando do partido opera politicamente para reduzir as dissidências internas. Consciente de que não pode impedir mais a desfiliação do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, o partido discute agora a tentativa de preservação do vínculo do vice-governador paulista, Guilherme Afif Domingos.