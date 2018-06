DEM inclui obras do PAC entre prioridades

Na lista de propostas entregue ao futuro candidato a governador Fernando Gabeira (PV), o DEM incluiu a conclusão de obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) já iniciadas. A oposição quer evitar especulações de que interromperia projetos patrocinados pela parceria entre o presidente Lula e o governador Sérgio Cabral (PMDB), que disputa a reeleição. Na última visita ao Rio, o tucano José Serra também prometeu concluir as obras.