O DEM decidiu ontem lançar o senador Raimundo Colombo à sucessão do governador Luiz Henrique da Silveira (PMDB). Em reunião do diretório regional, a legenda ordenou a seus filiados que deixem de imediato os cargos que ocupam no atual governo. A chapa majoritária está definida: o secretário de Fazenda de Luiz Henrique, Antônio Gavazzoni, será o vice e o ex-deputado César Souza disputará o Senado.