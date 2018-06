Demanda por voos domésticos aumentou 29,93% em setembro, diz Anac

SÃO PAULO - O mês de setembro teve aumento de 29,93% na procura por voos domésticos em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Entre janeiro a setembro de 2010, o índice acumulou aumento de 27,38% no mercado doméstico e 18,42% no mercado internacional, considerando as rotas operadas pelas empresas brasileiras.

De acordo com a Anac, as seis maiores companhias obtiveram melhoras significativas na taxa de ocupação. A participação de mercado no transporte doméstico é liderada pelo Grupo TAM, formado pela TAM e Pantanal (42,40%), seguido pela Gol/Varig (39,46%). Na terceira posição está a Azul (6,7%), seguida da Webjet (5,34%). Em quinto lugar vem a Avianca (2,84%) e a Trip em sexto (2,26%).

A Passaredo continua em ritmo acelerado de crescimento, 130,89% em relação a setembro de 2009, e detém 0,68% de participação no mercado doméstico. A Trip registra crescimento de 89,76% no mesmo período.

A ocupação nos voos domésticos também aumentou, de 66,43% em setembro de 2009 para 73,38% em setembro deste ano.

No mercado internacional operado por empresas brasileiras, o aumento da demanda em setembro é de 26,97% em relação ao mesmo mês do ano passado. O Grupo TAM tem 84,54% de participação no mercado e a Gol/Varig 15,42%. A taxa de ocupação no mercado internacional é de 82,20%, o que representa alta de 8,49 pontos percentuais em relação a setembro de 2009.