Demissão de diretor da Anac é publicada no Diário Oficial O Diário Oficial da União (DOU) publicou na sua edição de hoje decreto exonerando Jorge Luiz Brito Velozo do cargo de diretor da Agência nacional de Aviação Civil (Anac), em virtude de seu pedido de renúncia. O decreto é do Ministério da Defesa e foi assinado pelos ministro Nelson Jobim e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Velozo era o diretor responsável pela área de segurança da Anac.