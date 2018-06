Demitidos retornam ao serviço público

Cinco ex-funcionários do extinto Serviço Nacional de Inteligência (SNI) que foram demitidos no governo do então presidente Fernando Collor serão incorporados ao quadro de pessoal da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). A autorização para que os funcionários voltem ao serviço público partiu do Ministério do Planejamento na sexta-feira. Outros 44 servidores da extinta Fundação de Tecnologia Industrial também foram reintegrados à administração federal e serão lotados no Ministério da Ciência e Tecnologia. Há ainda a previsão de que seis funcionários exonerados do BNDES sejam readmitidos.