Denarc apreende teclados de computador cheios de cocaína O Departamento de Investigações Sobre Narcóticos (Denarc) apreendeu 40 teclados de computador recheados de cocaína no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, na noite de domingo, 12. A droga seria levada para a África do Sul pelo moçambicano Higino Francisco Carlos Roma, de 31 anos. De acordo com os policiais da 4ª Delegacia da Divisão de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), do Denarc, que investigavam o caso, o moçambicano foi detido no check-in, quando os investigadores verificaram as malas do vendedor de produtos de informática e descobriram a droga oculta entre os componentes dos teclados. Com as informações obtidas na investigação, os policiais foram até o bairro Esther Yolanda, na zona oeste de São Paulo, e prenderam o sul-africano Kayode Davids, de 37 anos, que contratara o vendedor para levar a cocaína. Na casa dele foram encontrados mais meio quilo da droga, balança de precisão e embalagens para acondicionar o entorpecente. Os dois foram levados para o Denarc, no Butantã, também zona oeste, e autuados em flagrante por tráfico internacional de drogas.