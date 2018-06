Denarc prende empresário que traficava heroína Agentes da Delegacia de Narcóticos de São Paulo (Denarc) prenderam em flagrante nesta segunda-feira um empresário acusado de traficar heroína. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, há 15 anos não se tem registro da apreensão desse tipo de droga no Estado. Com o empresário foram apreendidas 15 gramas do entorpecente. Segundo os agentes, cada grama custa R$ 400. A polícia investiga a ligação entre o traficante e as redes de narcotráfico da Colômbia e da Bolívia. O empresário será apresentado à impresa hoje na sede do Denarc.