Denatran prorroga prazo para placa Mercosul em cinco Estados

SÃO PAULO - O Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) prorrogou o prazo para cinco Estados se adequarem à obrigatoriedade do uso da placa padrão Mercosul. Minas, Mato Grosso, Tocantins, Sergipe e Alagoas terão até o dia 17 de fevereiro para continuar emplacando veículos com o antigo modelo cinza. Para os outros 22 Estados, as regras estão em vigor desde 31 de janeiro.

O órgão informou que os cinco Estados encaminharam ofício expondo dificuldades para uso das novas placas. "Assim, o Denatran decidiu conceder a prorrogação a esses cinco Detrans", declarou o departamento nacional. A implementação chegou a ser adiada seis vezes até o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) determinar, em junho, que a placa seria obrigatória no Brasil a partir de 31 de janeiro. Os Detrans tiveram seis meses para adaptação.

O Estado mostrou na semana passada que, no primeiro dia da regra, despachantes da cidade de São Paulo relataram que o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-SP) ainda não emitia os documentos necessários para o novo registro. Além disso, até o fim da tarde só constava uma empresa com sede na capital na lista de autorizadas a fazer o novo emplacamento, mas o serviço ainda não era oferecido no local. O Detran-SP disse na oportunidade que os problemas com o sistema compartilhado foram resolvidos pelas empresas.

Quem deve trocar a placa para o padrão Mercosul?

Nem todo mundo precisa instalar a placa Mercosul. Fazem parte do grupo obrigatório veículos que vão fazer o primeiro emplacamento ou mudar o registro de cidade. Em casos de furto ou dano da placa antiga, o proprietário também deve trocar para a nova.

Qual é o preço da placa Mercosul?

O Detran de SP sugeriu o preço de R$ 138,24 (carro) e de R$ 114,86 (moto), mas as empresas podem cobrar outros valores.

Qual o prazo para o motorista emplacar o veículo?

O motorista tem 15 dias para emplacar o carro novo.