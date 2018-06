Denatran testa aplicativo que dá desconto para multas

BRASÍLIA - O Departamento Nacional de Trânsito apresentou nesta terça-feira, 1º, um aplicativo que comunica diretamente aos motoristas suas infrações de trânsito. A ferramenta, que ainda está em fase de testes para usuários Android de Santa Catarina, permite um desconto de 40% no valor da multa. Os interessados desse Estado poderão se cadastrar a partir desta terça. Para usuários do sistema iOS, também de Santa Catarina, será possível baixar o programa a partir da segunda-feira, 7.

De acordo com o Denatran, não há ainda prazo para que demais Estados adotem a ferramenta. Pernambuco, por exemplo, está em fase de homologação para uso do aplicativo. Em Minas, foram realizados testes mas não há ainda decisão sobre quando o recurso estará disponível para motoristas. Em Santa Catarina, motoristas interessados em fazer o cadastro precisam apresentar CPF, email, uma senha e o número da Carteira Nacional de Habilitação.

O desconto valerá somente para quem reconhecer a infração. O pagamento será feito por meio eletrônico. A expectativa da Polícia Rodoviária Federal é de que o uso do aplicativo – e a dispensa da necessidade do uso de papel – trará uma economia de R$ 50 milhões. A previsão é de que, com o uso do aplicativo e integração entre os departamentos, o gerenciamento das multas passará a ser centralizado.