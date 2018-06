Dengue hemorrágica causa primeira morte em Minas Gerais O governo de Minas Gerais anunciou na segunda-feira a primeira morte no Estado por febre hemorrágica da dengue em 2007. Os exames deram resultado positivo para o caso de uma mulher de 36 anos que morava em Uberaba, uma das principais cidades da região do Triângulo Mineiro. Ela morreu na quinta-feira passada, no Hospital Escola da cidade. Com a confirmação, a Secretaria Municipal da Saúde de Uberaba aplicou inseticida num raio de um quilômetro da casa da mulher que morreu e do local onde ela trabalhava. Até esta terça-feira, foram notificados 1.073 casos de dengue clássica em Minas. O número é bem menor que o registrado em janeiro de 2006, quando 40.991 foram detectados. Em 2006, 15 pessoas contraíram dengue hemorrágica no Estado, das quais três morreram. Sintomas Os principais sintomas da dengue são febre alta, fraqueza, prostração, dores pelo corpo, dor de cabeça (principalmente atrás dos olhos) e manchas avermelhadas pela pele. O Brasil tem em circulação os sorotipos 1, 2 e 3 da dengue. Quem se infecta uma vez não contrai mais o mesmo sorotipo, mas pode ser infectado pelos outros dois. Quando há uma segunda infecção, os sintomas costumam ser muito mais fortes e podem incluir hemorragias - constata-se, então, a dengue hemorrágica, que pode levar à morte. O tipo 3, que chegou ao País no final de 2000, é o mais forte de todos. No Brasil, somente Santa Catarina e o Rio Grande do Sul estão livres da dengue. Os poucos casos que se registram nesses Estados são ?importados?, ou seja, as pessoas ficaram doentes em outras regiões do País. O Ministério da Saúde ainda não tem dados atualizados de todo o País. Atualmente, o Estado onde a situação é mais crítica é Mato Grosso do Sul. Até a semana passada, mais de 17 mil pessoas haviam contraído a doença - 14 mil delas na capital, Campo Grande. Duas pessoas morreram. Entre janeiro e novembro de 2006, Mato Grosso do Sul teve 15 mil casos.